WSJ назвала новые цели США в Иране WSJ: под прицел США попадут несколько ядерных объектов в Иране

Москва26 июл Вести.Под прицелом США может оказаться целый ряд ядерных объектов, если президент Соединенных Штатов Дональд Трамп решит расширить кампанию в Иране, пишет The Wall Street Journal.

Ранее Трамп нацелился на гору Кирка (гора Пикакс), под которой Иран, предположительно, обогащает остатки урана. Однако, по словам бывших чиновников и экспертов, существуют и другие объекты, которые США могут атаковать.

Если президент Трамп выполнит свою угрозу начать новую масштабную атаку на Иран, он может нацелиться на новый набор целей: остатки ядерной программы Тегерана говорится в статье

Помимо горы Кирка целью США может стать расположенный к юго-востоку от Тегерана объект "Талеган-2", сильно пострадавший от израильских ударов в октябре 2024 года и в марте 2025-го, хотя некоторые эксперты полагают, что этот объект для иранцев сейчас не слишком полезен.

Иранский завод по обогащению топлива в Фордо попал под удар американских бомбардировщиков B-2 в 2025 году. Каждый из B-2 сбросил две противобункерные бомбы на вентиляционные шахты подземного комплекса. Целью будущей атаки могут стать наземные здания, содержащие центрифуги для производства изотопов, которые могут быть перепрофилированы для обогащения урана.

Крупнейший в стране комплекс ядерных исследований в Исфахане был поражен во время операции "Полуночный молот" в 2025-м. Спутниковые снимки показывают, что туннельные комплексы остаются запечатанными, однако на главном наземном объекте идут работы. Ряд экспертов полагает, что работы, скорее всего, связаны с извлечением материалов с объекта, а не с восстановлением его возможностей.

Завод по обогащению урана в Натанзе подвергся ударам Израиля и США в 2025 году и в марте 2026-го, но может стать объектом атаки снова, говорится в статье.

При этом 25 июля стало известно, что президент США распорядился приостановить атаки по иранской территории. По данным NYT, решение принято из опасений истощения запасов перехватчиков Patriot и средств ПВО.