Москва29 июл Вести.Тегеран запустил баллистические ракеты в направлении американской военной базы в Иордании. Об этом сообщил журналист портала Axios Барак Равид на своей странице в социальной сети Х.

Иран запустил баллистические ракеты в направлении американской базы в Иордании, заявил официальный представитель США говорится в публикации

Равид также сообщил, что все ракеты были перехвачены. При этом он не стал уточнять, кто осуществил перехват - американские или иорданские войска.

Это первый случай ракетного удара Ирана по американской базе в регионе с тех пор, как президент Трамп решил приостановить удары по Ирану, чтобы дать шанс дипломатическим переговорам добавил журналист портала Axios

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что если Вашингтон не достигнет сделки с Тегераном по ядерной программе, то американские военные нанесут удар по подземной базе, которая якобы скрыта в горе Пикакс на территории Ирана. Глава Белого дома пригрозил, что ВС США могут ударить по ней "довольно скоро".

25 июля Трамп дал распоряжение Вооруженным силам Соединенных Штатов остановить атаки по иранской территории. По мнению портала Axios, отказ Трампа от бомбардировок указывает на то, что американский лидер готов "предоставить пространство для дипломатии". В то же время многие СМИ считают, что это решение было принято Вашингтоном из опасений истощения запасов ракет-перехватчиков Patriot и других средств ПВО.