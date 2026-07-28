Трамп: США уничтожат ядерный объект в горе Пикакс, если сделки с Ираном не будет

Трамп пригрозил уничтожить "ядерную крепость" Ирана Трамп: США уничтожат ядерный объект в горе Пикакс, если сделки с Ираном не будет

Москва28 июл Вести.Если Вашингтон не достигнет сделки с Тегераном по ядерной программе, американские военные нанесут удар по подземной базе, которая якобы скрыта в горе Пикакс на территории Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По словам американского лидера, США могут ударить по этому району "довольно скоро".

Я точно знаю, что происходит под горой Пикакс. Это не такая уж большая проблема. Мы уничтожили их ядерные объекты, и нам придется уничтожить Пикакс, если мы не заключим сделку сказал Трамп в эфире телеканала Fox News

По версии США, Иран строит под горой Пикакс ядерный комплекс по обогащению урана.

25 июля СМИ сообщили, что Трамп распорядился приостановить атаки по иранской территории. По данным журналистов, решение принято из опасений истощения запасов ракет-перехватчиков Patriot и других средств ПВО.