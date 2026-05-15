Трамп рассказал, почему США не провели операцию по вывозу урана из Ирана Трамп: США застряли бы в Иране на полторы недели для вывоза урана

Москва15 мая Вести.США задумывались о проведении операции по вывозу обогащенного урана с иранских ядерных объектов еще в июне 2025 года, но для этого американским военным понадобились бы две недели нахождения в Иране, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

США нанесли в июне 2025 года удары по ядерным объектам Ирана, напомнил Трамп.

На это потребовалось бы некоторое время, потребовались бы полторы недели. Это долгое время для нахождения на территории врага заявил Трамп

По его словам, при проведении операции по вывозу обогащенного урана пришлось бы пробивать гранитные породы, поэтому США использовали очень мощные бомбы. Но после взрыва на ядерный объект обрушилась горная порода, из-за чего уран оказался погребен под землей.

Никто никогда не сможет добраться до ядерной пыли. Но я, все равно, предпочел бы ее получить. Я бы предпочел ее забрать добавил Трамп

Между тем США могут нанести повторные удары по ядерным объектам Ирана, если Тегеран попытается вывезти обогащенный уран.

Тегеран и Вашингтон должны заключить сделку, иначе США уничтожат Иран, заявил Трамп.