NYT: Иран рассматривал возможность удара по украинскому морскому порту NYT: Иран планировал нанести удар по морскому порту Украины

Москва29 июл Вести.Иран планировал ударить по морскому порту Украины в ответ на украинскую атаку на иранское судно в Каспийском море, сообщает газета The New York Times (NYT).

Удар стал бы символическим и не нанес бы большого ущерба Украине. Целью мог стать один из украинских черноморских портов, отмечает NYT.

Иран рассматривал возможность нападения на украинский морской порт в ответ на удар Украины по иранскому судну, но благодаря активным дипломатическим переговорам обстановка успокоилась пишет NYT

Любая ракета, выпущенная Ираном в сторону Украины, привела бы к "более масштабной войне", полагает газета.

По мнению Тегерана, удар по Украине помог бы завершить конфликт, в то время как западные политики предупредили, что ответ Киева на удар мог оказаться непредсказуемым.

Украина 25 июля атаковала торговое судно Ирана в Каспийском море. По данным МИД Ирана, один человек погиб.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил Украину в провокации, поскольку атака совершена по указке Израиля с целью втянуть европейские страны в ближневосточный конфликт.