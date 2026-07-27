Эксперт предположил, как Тегеран ответит Украине на удар по иранскому судну Полковник Баранец: Иран может ударить по Украине баллистическими ракетами

Москва27 июл Вести.Иран может нанести удар по Украине при помощи баллистических ракет из-за атаки киевского режима на иранское торговое судно в Каспийском море. Такое предположение в статье для KP.RU сделал полковник Виктор Баранец.

По его мнению, Тегеран не будет "слишком щепетильным" при выборе целей в Киеве.

Дальности имеющихся в распоряжении Тегерана баллистических ракет достаточно для удара Ирана по Украине. Это могут быть баллистические ракеты средней дальности семейства Kheybar Shekan Fattah или Emad/Ghadr (их дальность от 1450–2000 километров). А расстояние, скажем, от ракетной базы Тебриз в Иране до Киева составляет лишь около 1800 километров отметил Баранец

Полковник также обратил внимание, что Иран обладает ракетами, способными лететь на 4 тысячи километров.

25 июля Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море. По данным Министерства иностранных дел Исламской Республики, в результате атаки один человек погиб.