Соловьёв: нет сомнения, что Иран ответит за украинскую атаку на судно в Каспии

Соловьёв отметил, что Иран не оставит без ответа удар Киева по судну в Каспии Соловьёв: нет сомнения, что Иран ответит за украинскую атаку на судно в Каспии

Москва26 июл Вести.Тегеран не оставит без ответа атаку Украины на иранское торговое судно в Каспийском море. Такое мнение выразил Владимир Соловьёв, сообщает ИС "Вести".

Накануне, 25 июля, МИД Ирана сообщил об атаке ВСУ на иранское торговое судно в Каспийском море. По информации ведомства, в результате атаки погиб один человек, еще один пострадал. Тегеран назвал произошедшее нарушением международного права и обвинил Киев в эскалации конфликта.

Вот смотрите, нанесли в Каспийском море удар по сухогрузу, который действует в интересах Ирана. Погибли люди. Что говорит Иран? Говорит: "Вы ответите. Вы находитесь в зоне достижения наших ракет". И нет ни малейшего сомнения, что Иран заставит заплатить. Иран ответит уверен Соловьёв

После атаки на судно Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины и вручило ему ноту протеста.