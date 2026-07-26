Лавров в разговоре с Аракчи выразил соболезнования из-за гибели иранского моряка

Лавров выразил Аракчи соболезнования в связи с гибелью моряка при ударе Киева Лавров в разговоре с Аракчи выразил соболезнования из-за гибели иранского моряка

Москва26 июл Вести.Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи, в котором выразил соболезнования в связи с гибелью иранского моряка при атаке украинских БПЛА на иранское судно в Каспийском море, сообщается на сайте МИД РФ.

Российский министр выразил искренние соболезнования в связи с гибелью иранского моряка в результате совершенной 25 июля атаки украинских беспилотников на принадлежащий Ирану сухогруз "Ана", который вышел из Астрахани с гражданским грузом говорится в сообщении

Лавров попросил передать слова поддержки родным и близким погибшего моряка, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Аракчи поблагодарил власти Астрахани за помощь экипажу атакованного судна и подчеркнул необходимость пресекать подобные действия киевского режима.

Ранее Аракчи призвал ООН и ЕС отреагировать на украинский удар по иранскому судну.