Иран и Россия обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке Сергей Лавров обсудил с главой МИД Ирана пути прекращения войны в регионе

Москва1 мая Вести.Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Главной темой беседы стала ситуация в ближневосточном регионе и пути деэскалации противостояния с США и Израилем.

Согласно официальному заявлению иранского внешнеполитического ведомства, в ходе телефонного разговора в пятницу вечером Аббас Аракчи обменялся мнениями с Сергеем Лавровым по поводу последних позиций и инициатив Исламской Республики Иран по завершению войны и агрессии Соединенных Штатов и сионистского режима.

Стороны обсудили возможные дипломатические шаги, направленные на стабилизацию обстановки и прекращение боевых действий.