Москва26 июлВести.Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обвинил Украину в нападении на иранское торговое судно в Каспийском море. По словам главы дипломатического ведомства, атака была совершена по указке Израиля с целью втянуть европейские страны в ближневосточный конфликт.
Зеленский атаковал иранское коммерческое судно, в результате чего погиб моряк. Это вопиющее нарушение Устава ООН, совершенное по указке Израиля с целью втянуть Европу в его войнунаписал Арагчи на своей странице в социальной сети X
В субботу иранский МИД уже сообщал об ударе по торговому судну в Каспийском море, в результате которого погиб один из членов экипажа. Тегеран расценивает произошедшее как грубое нарушение международного права и обещает дать соответствующий ответ.