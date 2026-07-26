Аракчи: Украина атаковала иранское судно в Каспийском море по указке Израиля

Аракчи обвинил Украину в атаке на судно в Каспии для втягивания Европы в войну Аракчи: Украина атаковала иранское судно в Каспийском море по указке Израиля

Москва26 июл Вести.Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обвинил Украину в нападении на иранское торговое судно в Каспийском море. По словам главы дипломатического ведомства, атака была совершена по указке Израиля с целью втянуть европейские страны в ближневосточный конфликт.

Зеленский атаковал иранское коммерческое судно, в результате чего погиб моряк. Это вопиющее нарушение Устава ООН, совершенное по указке Израиля с целью втянуть Европу в его войну написал Арагчи на своей странице в социальной сети X

В субботу иранский МИД уже сообщал об ударе по торговому судну в Каспийском море, в результате которого погиб один из членов экипажа. Тегеран расценивает произошедшее как грубое нарушение международного права и обещает дать соответствующий ответ.