Москва26 июлВести.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в беседе с российским коллегой Сергеем Лавровым, что Тегеран не оставит без ответа удар Киева по торговому судну в Каспийском море.
Аракчи охарактеризовал инцидент как вопиющее нарушение устава ООН, "совершенное по указанию Израиля с целью втянуть Европу в войну". Он отметил, что Владимир "Зеленский атаковал" судно и "убил моряка".
В разговорах с главой евродипломатии Каей Каллас и главой МИД России Сергеем Лавровым я подчеркнул, что действия этого киевского оппортуниста не могут остаться без ответаотметил Аракчи в соцсети X
В субботу Иран сообщал, что Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море, один человек погиб, несколько пострадали. МИД Ирана решительно осудил атаку Киева, указав, что оставляет за собой право ответить.