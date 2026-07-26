Аракчи заявил Лаврову, что атака Киева на иранское судно не останется без ответа Аракчи сообщил Лаврову, что Киев получит ответ на атаку иранского судна

Москва26 июл Вести.Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в беседе с российским коллегой Сергеем Лавровым, что Тегеран не оставит без ответа удар Киева по торговому судну в Каспийском море.

Аракчи охарактеризовал инцидент как вопиющее нарушение устава ООН, "совершенное по указанию Израиля с целью втянуть Европу в войну". Он отметил, что Владимир "Зеленский атаковал" судно и "убил моряка".

В разговорах с главой евродипломатии Каей Каллас и главой МИД России Сергеем Лавровым я подчеркнул, что действия этого киевского оппортуниста не могут остаться без ответа отметил Аракчи в соцсети X

В субботу Иран сообщал, что Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море, один человек погиб, несколько пострадали. МИД Ирана решительно осудил атаку Киева, указав, что оставляет за собой право ответить.