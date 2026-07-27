Тегеран оставил за собой право ответить Киеву на гибель иранского моряка

Тегеран может дать жесткий ответ Киеву после гибели иранского моряка Тегеран оставил за собой право ответить Киеву на гибель иранского моряка

Москва27 июл Вести.Иран оставляет за собой право подготовить соответсвующий ответ для Украины после того, как стало известно о гибели гражданина Исламской Республики в Каспийском море в результате атаки ВСУ. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

В беседе с ТАСС дипломат озвучил позицию, которую ранее подтвердило внешнеполитическое ведомство республики. У посла спросили, может ли Тегеран подготовить военные шаги в ответ на действия Киева.

Иран оставляет за собой право ответа. Все решения, которые отвечают интересам Исламской Республики Иран, будут приниматься внутри Ирана нашим руководством пояснил Джалали

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи обвинил киевский режим в атаке на иранское торговое судно. Он назвал это вопиющим нарушением Устава ООН и попыткой "втянуть Европу в войну".