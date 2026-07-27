Депутат Меджлиса Ирана Азизи: Тегеран не оставит атаку Киева на судно без ответа

В Тегеране пригрозили киевскому режиму последствиями за атаку на иранское судно Депутат Меджлиса Ирана Азизи: Тегеран не оставит атаку Киева на судно без ответа

Москва27 июл Вести.Любая агрессия в отношении Ирана неизбежно повлечет за собой последствия, и Украине предстоит узнать цену подобного нападения, поскольку Тегеран готов ответить на подобные действия.

Об этом заявил глава комитета по национальной безопасности иранского парламента (Меджлиса) Эбрахим Азизи.

Таким образом он отреагировал на инцидент 25 июля с атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) на торговое судно в Каспийском море, в результате которого один моряк погиб, еще один член экипажа получил ранения.

За любую атаку на Иран всегда приходится платить, и это правило по-прежнему действует. США и Израиль уже хорошо это знают. Украина, вероятно, скоро поймет, что Иран не оставляет действия без ответа. Список тех, кто ошибся, продолжает расти написал Азизи на странице в соцсети X

МИД Ирана решительно осудил атаку, предупредив, что Исламская Республика оставляет за собой право на ответ.

В связи с инцидентом иранское внешнеполитическое ведомство вызвало временного поверенного в делах Украины, ему вручили ноту протеста.

Военного ответа Тегерана на устроенную Киевом провокацию ранее не исключил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.