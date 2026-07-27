В Иране назвали "просчетом" Киева удар по иранскому судну Азизи: Украина просчиталась, ударив по иранскому судну в Каспийском море

Москва27 июл Вести.Украина просчиталась, когда нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море. Об этом заявил глава комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи на своей странице в социальной сети X.

По словам политика, любая атака на Исламскую Республику всегда "дорого обходится". Он подчеркнул, что Тегеран по-прежнему придерживается такого принципа.

Украина тоже вскоре может понять, что Иран не оставляет без ответа ни одно действие. Список тех, кто просчитался, продолжает расти написал Азизи

Инцидент с атакой Украины на иранское торговое судно в Каспийском море произошел 25 июля. В результате удара один человек погиб, еще несколько пострадали.