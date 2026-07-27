Москва27 июлВести.Иран может ликвидировать главу киевского режима Владимира Зеленского, а также его окружение. Таким мнением в беседе с MK.RU поделился военный эксперт, бывший офицер Вооруженных сил США Станислав Крапивник.
Он прокомментировал атаку Украины на иранское судно в Каспийском море, отметив, что Исламская Республика в силах ответить Киеву.
Уничтожат Зеленского и его окружение. У них в этом плане таких тормозов, какие есть у нас, нетсчитает Крапивник
Он также выразил уверенность, что Ирану "ничего не мешает" нанести удары по Украине.
Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник заявил, что удар по иранскому судну – попытка Зеленского угодить президенту США Дональду Трампу. По мнению эксперта, глава киевского режима хотел "подыграть хозяину".