Эксперт допустил, что Иран ликвидирует Зеленского Экс-офицер армии США Крапивник не исключил ликвидацию Зеленского Ираном

Москва27 июл Вести.Иран может ликвидировать главу киевского режима Владимира Зеленского, а также его окружение. Таким мнением в беседе с MK.RU поделился военный эксперт, бывший офицер Вооруженных сил США Станислав Крапивник.

Он прокомментировал атаку Украины на иранское судно в Каспийском море, отметив, что Исламская Республика в силах ответить Киеву.

Уничтожат Зеленского и его окружение. У них в этом плане таких тормозов, какие есть у нас, нет считает Крапивник

Он также выразил уверенность, что Ирану "ничего не мешает" нанести удары по Украине.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник заявил, что удар по иранскому судну – попытка Зеленского угодить президенту США Дональду Трампу. По мнению эксперта, глава киевского режима хотел "подыграть хозяину".