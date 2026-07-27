Зеленский утверждает, что Иран и КНДР уже напали на Украину

Зеленский обвинил Тегеран и Пхеньян в нападении на Украину Зеленский утверждает, что Иран и КНДР уже напали на Украину

Москва27 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью Sky News обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину.

В качестве аргумента лидер киевского режима привел якобы поставки Тегераном технологий для создания беспилотников "Герань".

Мы должны быть осторожны. Мы должны сделать все, чтобы никоим образом не открыть новый фронт, но мы должны быть честными. Иранцы и северные корейцы уже напали на нас заявил он

Министерство иностранных дел Ирана 25 июля сообщило, что Киев атаковал торговое судно Исламской Республики в Каспийском море. В результате инцидента погиб один член экипажа. В связи с происшествием иранское дипведомство вызвало временного поверенного в делах Украины и вручило ему ноту протеста.

Кроме того, глава комитета по национальной безопасности иранского парламента (Меджлиса) Эбрахим Азизи предупредил Киев о последствиях за атаку на судно.