Москва22 апрВести.Из-за конфликта США и Ирана Украине грозит дефицит некоторых критически важных видов вооружений. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в эфире нидерландской политической программы Buitenhof.
По его словам, речь идет в том числе о ракетах-перехватчиках для систем противовоздушной обороны.
Запасы ПВО могут закончиться в любую неделю из-за интенсивности атаксказал Зеленский
Как уточнил глава киевского режима, из-за ближневосточного конфликта были сорваны поставки некоторых ключевых видов оружия для Украины.
Ранее Зеленский заявил, что не может полагаться на американского президента Дональда Трампа в долгосрочной перспективе. Он задался вопросом, что Киев будет делать "через два с половиной года", и вновь отказался от перспективы вывода войск из Донбасса.