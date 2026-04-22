Москва22 апр Вести.Из-за конфликта США и Ирана Украине грозит дефицит некоторых критически важных видов вооружений. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в эфире нидерландской политической программы Buitenhof.

По его словам, речь идет в том числе о ракетах-перехватчиках для систем противовоздушной обороны.

Запасы ПВО могут закончиться в любую неделю из-за интенсивности атак сказал Зеленский

Как уточнил глава киевского режима, из-за ближневосточного конфликта были сорваны поставки некоторых ключевых видов оружия для Украины.

Ранее Зеленский заявил, что не может полагаться на американского президента Дональда Трампа в долгосрочной перспективе. Он задался вопросом, что Киев будет делать "через два с половиной года", и вновь отказался от перспективы вывода войск из Донбасса.