Москва14 июл Вести.Соединенные Штаты могли бы ликвидировать действующее правительство Ирана. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп, его слова передает агентство РИА Новости.

Радиоведущий Хью Хьюитт в эфире задал американскому лидеру вопрос о том, способны ли военные США или Израиля навредить действующему правительству Ирана.

Да, я могу​​​. И мы не хотим говорить об этом. Но мы, конечно, наблюдаем рассказал Трамп

При этом ранее израильский Channel 12 со ссылкой на данные разведки сообщил, что Тегеран готовил покушение на главу Белого дома Дональда Трампа в ходе его визита в Анкару на саммит НАТО.

Газета Wall Street Journal также сообщала о том, что Израиль передал американской стороне разведывательную информацию, которая якобы свидетельствует о намерении Ирана организовать покушение на Дональда Трампа. Однако издание также предполагает, что угроза жизни президента могла быть преувеличена.