Трамп приказал разбомбить Иран, если с ним что-то случится Трамп дал указание разбомбить Иран при одном условии

Москва10 июл Вести.Президент США Дональд Трамп, который сообщал о якобы имеющихся планах иранцев совершить покушение на него, заявил, что приказал бомбить Иран с невиданной силой, если с ним самим что-то случится.

Как сообщила газета Wall Street Journal, Израиль поделился с США разведданными, которые якобы указывают на планы иранцев совершить покушение на Трампа.

Я оставил инструкции: если что-то случится, то просто бомбить их так, как они еще никогда не видели заявил глава Белого дома в интервью газете New York Post

Комментируя сообщения о якобы новом заговоре Ирана, Трамп заявил, что не считает это новым планом. По его словам, Тегеран уже многие годы хочет его устранить.

Как писало агентство Reuters в статье от 16 мая, самые пугающие слова Трамп произнес в апреле, когда пригрозил уничтожить иранскую цивилизацию, если не будет достигнуто соглашение.

А в начале мая Трамп заявил журналистам, что они поймут, что перемирие рухнуло, если увидят "одно большое свечение, исходящее из Ирана", что некоторые истолковали как угрозу применения ядерного оружия, чего, как он настаивал, он никогда не сделает.

Трамп обрушил на иранских лидеров самые резкие слова, назвав их "сумасшедшими ублюдками", "психами" и "бандитами", а Тегеран в ответ развернул масштабную кампанию, высмеивая его с помощью мемов и постов в социальных сетях, пишет Reuters.