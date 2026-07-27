Москва27 июл Вести.Иран не брал на себя обязательств не трогать главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Украины, член совета движения "Другая Украина" Владимир Олейник, комментируя атаку Украины на иранское торговое судно в Каспийском море.

Они не брали обязательств не бить по Зеленскому … И мы видим, что Иран жестко отвечает на попытки американцев какие-то совершить провокации или ударить по объектам иранским, сразу же летит в ответ по объектам, которые находятся на Ближнем Востоке, … и относятся к военным объектам Соединенных Штатов Америки. То есть они могут применить такую силу