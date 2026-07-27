"Сядь, Промокашка": Богданов о решении Зеленского ударить по иранскому судну Журналист Богданов: Украина пошла наперекор США по иранскому кризису

Москва27 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пошел наперекор указу президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в MAX, сделав отсылку на знаменитую фразу персонажа Горбатого из советского фильма "Место встречи изменить нельзя".

Трамп распорядился не бить по Ирану, а Зеленский взял и ударил. "Сядь, Промокашка... Сядь, не мелькай" выразил свою мысль журналист

Ранее сообщалось, что украинцы атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. По заявлению МИДа исламской республики, в результате атаки один человек погиб, несколько пострадали.