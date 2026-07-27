Москва27 июлВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пошел наперекор указу президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил журналист ИС "Вести" Валентин Богданов в своем канале в MAX, сделав отсылку на знаменитую фразу персонажа Горбатого из советского фильма "Место встречи изменить нельзя".
Трамп распорядился не бить по Ирану, а Зеленский взял и ударил. "Сядь, Промокашка... Сядь, не мелькай"выразил свою мысль журналист
Ранее сообщалось, что украинцы атаковали иранское торговое судно в Каспийском море. По заявлению МИДа исламской республики, в результате атаки один человек погиб, несколько пострадали.