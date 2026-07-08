Москва8 июл Вести.Расчет президента США Дональда Трампа мог намеренно увести повестку саммита НАТО в сторону обсуждения вопросов конфликта с Ираном, в очередной раз приказав поразить цели на территории Исламской Республики. Об этом написал в своем канале в MAX журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Он отметил, что ночные удары по Ирану отвлекают внимание участников саммита НАТО от Украины.

Ночные удары США по Ирану волей-неволей "деукраинизируют" повестку саммита НАТО в Анкаре, "иранизируя" ее. Впрочем, расчет Трампа именно на это тоже исключать не стоит. Эдакий маневр уклонения от Зеленского и гоп-компании написал Богданов

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении авиаударов по Ирану, когда находился в Анкаре, где 7 и 8 июля проходит саммит НАТО.