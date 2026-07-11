Богданов рассказал, что в первую очередь Зеленский требует от США Богданов: киевский режим перешел на фьючерсные контракты США

Москва11 июл Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский переключился на фьючерсные контракты США. Об этом написал в своем канале в MAX журналист ИС "Вести" Валентин Богданов.

Он отметил, что Зеленский на переговорах с США чаще поднимает вопросы восстановления Украины, чем завершение конфликта с Россией.

Трамп заявляет, что Зеленский в переговорах с США чаще поднимает тему восстановления Украины и связанных с этим средств, чем вопрос завершения конфликта с Россией. То есть с коротких позиций переключился на фьючерсные контракты по освоению иностранного бюджета написал Богданов

Также он отметил, что США не способны обеспечить " бесполетную" зону.

Над Бахрейном (меньше Украины в 794 раза), Кувейтом (меньше Украины в 34 раза) и ОАЭ (меньше Украины в 7 раз) США бесполетную зону обеспечить не могут, а над Украиной собираются? Это про блеф добавил журналист

Ранее Валентин Богданов отмечал, что президент США Дональд Трамп демонстрирует блеф, говоря об украинском вопросе. По мнению журналиста, если бы по вопросу Украины все было хорошо, то риторика президента была бы совершенно иной.