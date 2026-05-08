Москва8 мая Вести.Показная "невменяемость" главы киевского режима Владимира Зеленского имеет четкие границы, о которых в Киеве сразу вспоминают при первом окрике из США. Об этом журналист ИС "Вести" Валентин Богданов написал в своем канале в мессенджере MAX.

По его мнению, угрозы со стороны госсекретаря США Марко Рубио о возможном прекращении мирного посредничества повлияли на Зеленского.

Вся его показная "невменяемость" имеет четкие границы, о которых в Киеве сразу же вспоминают при первом окрике. В данном случае от [президента США Дональда] Трампа и Рубио, который пригрозил сворачиванием переговорного формата написал Богданов

Ранее Трамп предложил трехдневное перемирие между РФ и Украиной, которое продлится с 9 по 11 мая. Помимо прекращения огня, Москва и Киев обменяются пленными в количестве 1 тысячи человек с каждой стороны, отметил американский лидер.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Россия поддерживает идею президента США о перемирии в зоне спецоперации.