Зеленский снова выступил за немедленное перемирие с Россией

Зеленский вновь потребовал немедленного перемирия с РФ Зеленский снова выступил за немедленное перемирие с Россией

Москва24 июл Вести.Владимир Зеленский вновь заявил о своей готовности остановить боевые действия. В интервью американскому блогеру Лоре Лумер глава киевского режима подчеркнул, что перемирие является предпочтительным вариантом, даже если оно не приведет к полной победе.

Если завтра мы сможем остановить войну, добиться перемирия — это лучше, чем сражаться 10-20 лет ради победы и терять наших людей. Перемирие — лучшая альтернатива цитирует Зеленского агентство Associated Press

При этом, по данным журналиста Axios Барака Равида, киевский режим уже обсуждает варианты возобновления дипломатических усилий со спецпосланниками президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров на встрече с американским госсекретарем Марко Рубио подтвердил приверженность Москвы предложениям, выдвинутым США на Аляске. Министр также отметил, что Европа пытается сдержать процесс урегулирования, побуждая Зеленского воевать "до последнего украинца".