Зеленский: Киеву не нужно перемирие, которое окажется "тактическим обманом"

Зеленский: предложение о перемирии может оказаться "тактическим обманом" Зеленский: Киеву не нужно перемирие, которое окажется "тактическим обманом"

Москва30 апр Вести.Владимир Зеленский заявил агентству Bloomberg, что перемирие, о котором говорил президент РФ Владимир Путин, может оказаться "тактическим обманом".

Ранее Путин в телефонной беседе с американским лидером Дональдом Трампом заявил о готовности объявить перемирие в зоне СВО на период празднования Дня Победы.

Зеленский отметил, что никаких предложений о перемирии не получал. По его словам, он поручил украинским дипломатам узнать подробности у США, прежде чем принимать решение.

Украине не нужно перемирие, которое окажется тактическим обманом со стороны России сказал Зеленский

В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что глава российского государства пока не принял решение о конкретных сроках перемирия.