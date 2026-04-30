Москва30 апрВести.Президент России пока не принял решения о сроках перемирия в зоне специальной военной операции на период празднования Дня Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Пока мы исходим из того, что речь идет о Дне Победы, но числа, когда начнется это перемирие и когда оно закончится, — это будет решаться верховным главнокомандующим… Пока этого решения еще по конкретике не принималосьсказал Песков
Накануне Владимир Путин в ходе телефонной беседы с главой Белого дома Дональдом Трампом заявил о готовности объявить перемирие в зоне специальной военной операции на период празднования Дня Победы.
Как уточнил помощник президента России Юрий Ушаков, американский лидер поддержал инициативу, отметив, что праздник знаменует общую победу США и СССР над нацизмом во Второй мировой войне.
В свою очередь глава киевского режима Владимир Зеленский поручил украинским дипломатам связаться с командой президента США и уточнить детали российского предложения о краткосрочном перемирии на 9 Мая.