Путин остановил свой кортеж на улице Новосибирска, чтобы пообщаться с людьми

Путин остановил свой кортеж в Новосибирске, чтобы пообщаться с людьми Путин остановил свой кортеж на улице Новосибирска, чтобы пообщаться с людьми

Москва11 авг Вести.Президент РФ Владимир Путин на пути в аэропорт остановил свой кортеж на улице Новосибирска, чтобы пообщаться с людьми. Кадры показал Павел Зарубин для ИС "Вести" в своем канале в мессенджере MAX.

Российский лидер поприветствовал жителей города, а также напомнил детям, что скоро начинается учебный год.

Кому-то в Новосибирске явно сегодня очень повезло: кортеж президента остановился прокомментировал Зарубин выход Путина к гражданам

Ранее Зарубин сообщал, что жители Новосибирска массово выходили на улицы, чтобы поприветствовать кортеж Путина.

Владимир Путин прибыл в Новосибирск в ночь на 11 августа после своей рабочей поездки в Бурятию.