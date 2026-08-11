Москва11 авгВести.Жители Новосибирска массово вышли на улицы города по пути следования кортежа президента РФ Владимира Путина. Люди стояли на газонах и тротуарах, многие приветствовали автомобиль главы государства. Кадры показал Павел Зарубин для ИС "Вести" в своем канале в мессенджере MAX.
На всех пригорках люди собрались, многие машут и так на протяжении всего проезда кортежапрокомментировал видеоряд Зарубин
В ночь на 11 августа президент Владимир Путин прибыл в Новосибирск после рабочей поездки в Бурятию. Программа главы государства посвящена как региональным вопросам, так и научно-техническому развитию. В частности, Путин посетил специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета, где провел встречу со студентами, аспирантами и молодыми учеными Новосибирской области.