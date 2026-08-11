Жители Новосибирска массово вышли на улицы, чтобы встретить кортеж Путина Зарубин показал, как жители Новосибирска встречали кортеж Путина

Москва11 авг Вести.Жители Новосибирска массово вышли на улицы города по пути следования кортежа президента РФ Владимира Путина. Люди стояли на газонах и тротуарах, многие приветствовали автомобиль главы государства. Кадры показал Павел Зарубин для ИС "Вести" в своем канале в мессенджере MAX.

На всех пригорках люди собрались, многие машут и так на протяжении всего проезда кортежа прокомментировал видеоряд Зарубин

В ночь на 11 августа президент Владимир Путин прибыл в Новосибирск после рабочей поездки в Бурятию. Программа главы государства посвящена как региональным вопросам, так и научно-техническому развитию. В частности, Путин посетил специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета, где провел встречу со студентами, аспирантами и молодыми учеными Новосибирской области.