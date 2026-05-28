Зарубин показал кадры, как вертолет сопровождает кортеж Путина в Астане

Москва28 мая Вести.Кортеж президента России Владимира Путина, который находится с государственным визитом в Казахстане, уже второй день сопровождает вертолет, рассказал Павел Зарубин для ИС "Вести".

Зарубин показал кадры, как российский лидер направляется к Аллее вечной дружбы Казахстана и России в Астане. На видео заметно, что в воздухе кортеж сопровождает вертолет.

Вертолет снова сопровождает кортеж президента России. При чем это происходит уже второй день подряд отметил журналист

Вчера, когда борт президента России приближался к Астане, его сопровождали казахстанские истребители.