Москва, 28 мая
Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев посадили дуб на Аллее вечной дружбы народов в центре Астаны.
Масштабно, красиво и впечатляющепрокомментировал Зарубин
Российский президент находится в Казахстане с государственным визитом. Лидеры уже провели переговоры в расширенном и узком форматах, дали старт строительству "Сириуса" в Астане и подписали ряд документов.
