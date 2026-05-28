Зарубин показал, как выглядит аллея в Астане, где Путин и Токаев посадили дуб

Москва28 мая Вести.Павел Зарубин показал кадры Аллеи вечной дружбы России и Казахстана в Астане, где лидеры стран высадили дуб, сообщает ИС "Вести".

Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев посадили дуб на Аллее вечной дружбы народов в центре Астаны.

Масштабно, красиво и впечатляюще прокомментировал Зарубин

Российский президент находится в Казахстане с государственным визитом. Лидеры уже провели переговоры в расширенном и узком форматах, дали старт строительству "Сириуса" в Астане и подписали ряд документов.

Ранее Павел Зарубин показал кадры, как вертолет сопровождает кортеж Владимира Путина в Астане.