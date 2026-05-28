Лидерам России и Казахстана показали старт строительства "Сириуса" Путину и Токаеву показали закладку капсулы "Сириуса" в Астане

Москва28 мая Вести.Президенту России Владимиру Путину и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву представили церемонию закладки капсулы на месте строительства центра "Сириус" в Астане.

Во Дворце Независимости прошла презентация закладки капсулы в основание центра "Сириус", который строится в Казахстане. После презентации выступили руководитель "Сириуса" Елена Шмелева и министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова.

Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом в среду, 27 мая. 28 мая во Дворце Независимости лидеры двух стран провели переговоры в узком и расширенном составах. После этого им показали видеоролики о реализации совместных российско-казахстанских проектов.