Москва28 маяВести.Президенту России Владимиру Путину и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву представили церемонию закладки капсулы на месте строительства центра "Сириус" в Астане.
Во Дворце Независимости прошла презентация закладки капсулы в основание центра "Сириус", который строится в Казахстане. После презентации выступили руководитель "Сириуса" Елена Шмелева и министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова.
Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом в среду, 27 мая. 28 мая во Дворце Независимости лидеры двух стран провели переговоры в узком и расширенном составах. После этого им показали видеоролики о реализации совместных российско-казахстанских проектов.