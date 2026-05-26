Путин: открытие центра "Сириус" в Казахстане запланировано на 2029 год

Москва26 мая Вести.Открытие общеобразовательной школы "Казахстан-Сириус" и Центра по работе с талантами среди детей и молодежи планируется в 2029 году, сообщил президент России Владимир Путин в своей статье "Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии" в газете "Казахстанская правда", также опубликованной на сайте Кремля.

Как отметил Путин, первая школа и центр должны быть открыты в Алма-Ате, также у сторон есть договоренность о сооружении второго такого же комплекса в Астане.

Путин с 27 по 29 мая посетит Казахстан с государственным визитом по приглашению президента страны Касым-Жомарта Токаева.

В конце апреля в Астане прошел международный саммит талантов "Казахстан-Сириус".