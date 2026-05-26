Москва26 мая Вести.Президент России Владимир Путин подготовил статью о русско-казахских отношениях для газеты "Казахстанская правда". Текст опубликован и на сайте Кремля.

В материале "Россия - Казахстан: союз в сердце Евразии" российский лидер делится своими оценками и перспективами отношений в преддверии своего визита в Казахстан, который запланирован на 27 мая.

В статье говорится, что общая сумма накопленных российских капиталовложений в казахстанскую экономику составляет почти 30 миллиардов долларов. Активно развивается сотрудничество в энергетике. Важной составляющей на долгосрочную перспективу является взаимодействие в сфере мирного атома (сооружение первой АЭС в Казахстане).

Расширяется и двусторонняя кооперация в области добычи и переработки критически важных природных ресурсов. Это реально способствует укреплению долгосрочной технологической и сырьевой независимости наших стран подчеркнул Владимир Путин

Также были затронуты темы о космонавтике, экологии, сотрудничестве в сфере образования и т.д.