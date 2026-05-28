Москва28 мая Вести.Опыт "Сириуса" в Казахстане поможет раскрыть таланты молодых людей в республике и будет способствовать дружбе между народами РФ и Казахстана. Об этом ИС "Вести" заявила председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева.

Наша молодежь [в России и Казахстане] общая. Мы доказали, работая в Сириусе 10 лет в России, что, если детям создавать правильную среду, то дети будут раскрываться и последовательно развиваться, будут очень серьезно относиться, что дружба между нашими народами – общее основание и общий горизонт, общие планы. Они будут вместе учиться в этой среде, они будут вместе планировать и вместе добиваться результата, потому что результат нужен нам всем рассказала она

В Казахстане по модели "Сириуса" будут реализованы школа и научный парк.

[Появятся] и школа, и молодежный научно-технологический парк, и даже детский сад, потому что раскрытие таланта начинается в детском саду. И таким образом Алматы и Астана будут фактически два взаимосообщающихся сосуда, где будут и школьники, которые приезжают со всей республики Казахстан, и педагоги, которые приезжают из России, и молодые ученые, которые работают вместе. И дальше это уже здесь, в Астане, [будут] результаты, патенты, внедрения, общие технологии. И для этого не нужно строить каких-то там дополнительных метров аудиторного фонда. Для этого нужно. создавать реальные живые лаборатории и работать с теми практиками, которые в Сириусе всегда работают с нашими людьми добавила она

Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал, что в 2029 году в Казахстане состоится открытие общеобразовательной школы "Казахстан-Сириус" и Центра по работе с талантами среди детей и молодежи.