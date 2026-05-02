Москва2 мая Вести.Россия активно выстраивает научное и образовательное партнерство с Казахстаном, потенциал у такого взаимодействия огромный. Об этом заявила ИС "Вести" председатель совета федеральной территории Сириус Елена Шмелева.

По ее словам, это видно по интересу, который вызвал II Международный саммит талантов "Казахстан - Сириус" в Астане.

[Существуют] в прямом смысле всеобъемлющие [перспективы]. Это видно по тому интересу, который вызвал саммит. Мы приезжали и с солистами - победителями конкурса [музыкантов] "Созвездие". Мы фактически говорили о национальной школе не только в плане науки, но и в плане искусства. У нас в перспективе спортивные направления и совместная подготовка. И мы обсуждали огромное количество программ высшего образования по тем стандартам, которые мы сегодня транслируем самым сильным школьникам. Таким образом, мы говорили про научно-методическое сопровождение научно-образовательных планов с собственной инфраструктурой, с высоким уровнем национальных задач и стандартов, которые мы вместе будем развивать с теми, кто сегодня приезжал на саммит, уже второй саммит в Казахстане, в следующие 10–15 лет