Москва27 июн Вести.В Казахстане строят крупные коммерческие дата-центры при участии международных партнеров. Для обеспечения технологического суверенитета России следует оперативно создавать свои центры компетенций, развивать собственные ИИ-модели. Об этом заявила ИС "Вести" эксперт РАНХиГС и СберУниверситета в области внедрения ИИ в госсекторе Екатерина Москвина.

По ее оценке, развитие центров обработки данных в Казахстане не несет угрозы для РФ. Напротив, открывает новые возможности.

Давайте сейчас посмотрим на эту картину с точки зрения рисков и выгод. Риски я здесь вижу, с точки зрения Российской Федерации, это, конечно же, борьба за технологии. Возможно, они будут для нас закрыты, для российских компаний. Возможно, будет борьба за наши умы и кадры. Искусственный интеллект, вообще гонка за развитием этих технологий превращается в своего рода гонку за киловатты. И вот здесь на арену выходит, конечно же, сотрудничество Казахстана и России в области энергетики и строительства новой АЭС. И тут ключевым и главным стратегическим партнером во всем проекте является Россия. Поэтому данное сотрудничество и проект…. не угроза, а возможности в будущем влиять на рынке и вообще в технологиях искусственного интеллекта. И стать тоже важным игроком, в том числе и в мире искусственного интеллекта сказала Москвина

В России будет сформирован план внедрения ИИ на уровне всей страны.

Законопроект о поддержке развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России внесен правительством в Госдуму.