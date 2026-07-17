Москва17 июл Вести.Совет Федерации рассмотрит законопроект об искусственном интеллекте, одним из пунктов которого является определение "суверенного" и "национального" искусственного интеллекта. Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов в интервью ИС "Вести" объяснил, почему России важно делать упор на развитие собственного ИИ.

Также в документе будут закреплены понятия "искусственного интеллекта" и "большой фундаментальной модели".

Когда речь идет о суверенной модели, то это означает, что здесь все ключевые элементы работы этой модели должны находиться на территории Российской Федерации. Проблема даже не в том, какие чипы вы используете, а проблема в том, что должны все мощности, которые, собственно говоря, обеспечивают работу этой модели, находиться на территории Российской Федерации, чтобы ее не могли отключить заявил Сафонов

Профессор также отметил, что при использовании открытого исходного кода российским разработчикам целесообразно отдавать предпочтение решениям из дружественных государств.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли в первом чтении законопроект о поддержке отечественных решений в области развития искусственного интеллекта.