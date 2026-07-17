Москва17 июл Вести.Совет Федерации рассмотрит законопроект об искусственном интеллекте, одним из пунктов которого является определение "суверенного" и "национального" искусственного интеллекта. О том, как будут различаться эти понятия, информационной службе "Вести" рассказал генеральный директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Эксперт пояснил, что открытый исходный код, часто используемый российскими разработчиками, может содержать лазейки для манипуляций со стороны правообладателя кода, а для критических задач необходима полная независимость. Поэтому основным отличием суверенной модели является то, что все компоненты должны разрабатываться, применяться и обрабатывать данные исключительно в России без использования иностранных решений.

Применение искусственного интеллекта очень широко, в том числе оборонительная операция. И здесь важна чистота каждого компонента. Учитывая, что сегодня мир IT развивается на открытых компонентах, когда определенные группы разработчиков разрабатывают продукт, который свободен, то есть его можно взять и переиспользовать. Но практика показывает, что определенные виды продуктов все равно имеют некоторые лазейки, которыми можно манипулировать. И, соответственно, суверенная модель отличается от национальной модели тем, что она не имеет права использовать такие компоненты. Все компоненты должны разрабатываться в России, применяться в России, обрабатывать данные в России и так далее. Для того, чтобы в самые критические ситуации эта система всегда четко выполняла действия как надо заявил Щельцин

Ранее депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли в первом чтении законопроект о поддержке отечественных решений в области развития искусственного интеллекта.