Москва11 июл Вести.Россия занимает балансирующую позицию в развитии технологий искусственного интеллекта, заявил ИС "Вести" первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связям Антон Ткачев.

У нас в рамках закона определено две модели: суверенная и национальная. Многие путают, в чем разница? Суверенная — это та, которая полностью сделана из российских компонентов на территории РФ. Национальная - та модель, которая в себя впитала опыт других стран, показавших те или иные успехи в отдельных частях модуля этого ИИ. И это хорошая балансирующая позиция, которая дает возможность пользоваться самым лучшим зарубежным, но в том числе иметь собственную безопасность в части хранения данных пояснил парламентарий

Таким образом, отметил Ткачев, в рамках национальной модели в обязательном порядке нужно иметь собственные сервера, на которых будут производиться вычисления с данными нашей страны.

Поэтому все, что касается мер поддержки, мы будем ожидать от правительства. Я думаю, как минимум, это будет компоновка тех существующих мер поддержки для IT-компаний - соответствующие льготы на НДС, на налог на прибыль и, соответственно, на социальные выплаты. Дальше уже будем смотреть, насколько это будет таргетировано добавил он

Ранее вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко заявил, что закон об ИИ направлен исключительно на развитие технологий в России и не содержит ограничений либо запретов.