В Госдуме намерены доработать вопрос об авторских правах в законе об ИИ Депутат Ткачев: по авторским правам в законе об ИИ есть тонкий момент настройки

Москва11 июл Вести.Вопрос об авторских правах и их законодательного регулирования при развитии искусственного интеллекта требует детальной проработки. Такое мнение ИС "Вести" высказал первый заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связям Антон Ткачев.

Все, что касается авторских прав, - это, конечно, вопрос Гражданского кодекса. Здесь [в законе об ИИ] есть очень тонкий момент настройки: если мы сейчас внесем четкие правила в рамках технологии, то мы можем попасть в ловушку. Ловушка в чем? Что наши разработчики будут соответствовать всем правилам. А те, кто на Западе или в Азии, могут наплевательски к этому относиться, и мы можем превратиться в донора ценной информации. Поэтому, пока этот вопрос будет дальше дорабатываться, здесь тоже важно не затормозить считает парламентарий

Депутат добавил, что также важным вопросом является момент с маркировкой контента.

Это тоже вопрос щепетильный в части того, что опять же мы будем соблюдать эти правила, маркировать и контент, а они нет. В рамках этого закона сейчас это право, но право с точки зрения того, чтобы платформы технически подготовились и дали возможность маркировать [данные]. Здесь торопиться нельзя. Многие статьи будут в рамках динамического регулирования формироваться с помощью актов, постановления правительства, а не законами. Поскольку меняется все быстро, динамически, и здесь точно нельзя тормозить добавил он

Ранее вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко заявил, что конкуренция в сфере искусственного интеллекта (ИИ) сейчас идет между странами, а не компаниями. И чтобы поддержать отечественных разработчиков, нужно устанавливать нормативно-правовое регулирование в этой сфере.