Искусственный интеллект может без спроса учиться на авторских текстах Писатель Литвинов объяснил опасность искусственного интеллекта для авторов

Москва9 июл Вести.Нейросети, которые могут без ограничений учиться на авторских произведениях, представляют определенную угрозу для писательского труда. Такое мнение ИС "Вести" высказал писатель Сергей Литвинов.

Нейросети все активнее проникают в литературу. По данным крупнейшего книжного сервиса, больше половины авторов в самиздате уже используют генеративные модели при работе над произведениями.

Больше всего внимания на рынке сейчас уделяется законопроекту о поддержке развития технологий искусственного интеллекта. Писателей он затрагивает по касательной, однако разрешает обучение моделей на доступной информации. Писатели опасаются, что это может привести к массовому использованию их текстов.

Мы с моим соавтором и сестрой Аней привыкли, что за использование наших текстов нам, во-первых, платят, а во-вторых, у нас просят разрешения их использовать. Если сейчас этот закон будет принят, то любые создатели любого искусственного интеллекта могут брать наши тексты без спроса и учиться на них отметил Сергей Литвинов

Эксперты книжного рынка отмечают, что на данный момент есть авторы, которые в своем творчестве активно используют искусственный интеллект.

В прошлом году мы опросили более тысячи наших диджитал-авторов, и выяснилось, что 54% респондентов уже применяют генеративные модели во время работы над своими произведениями. Однако 70% опрошенных уверены, что искусственный интеллект не сможет писать качественную литературу без участия человека сообщила руководитель направления собственного контента группы компаний "Литрес" Полина Байманова

По оценкам самих писателей, при безупречной, на первый взгляд, грамматике и стройности композиции нейросетевым текстам не хватает жизни. Тогда как настоящая литература всегда держится на деталях.