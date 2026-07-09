Читатели объяснили, почему они против созданных ИИ книг Российские читатели объяснили, почему им неинтересны написанные ИИ книги

Москва9 июл Вести.Нейросети все активнее проникают в литературу. По данным крупнейшего книжного сервиса, больше половины авторов в самиздате уже используют генеративные модели при работе над произведениями. Но настоящие ценители книг не станут читать написанные искусственным интеллектом произведения, выяснила информационная служба "Вести".

Журналисты провели небольшой опрос в одном из книжных магазинов. По словам одной женщины, если бы знала заранее, что книга сгенерирована ИИ, то ее это возмутило.

Если бы я знала об этом заранее, то, наверное, это сразу бы было отторжение сказала она

Другая ценительница книг отметила, что при чтении хочется видеть душу писателя, а не сгенерированный нейросетью текст.

Я бы не стала читать такую книгу. Потому что хочется душу видеть человека пояснила она

Писатель Анна Литвинова считает, что у читателей созданная ИИ книга вызывает раздражение.

Искусственный интеллект может придумать что-то, перекопировать, какую-то базовую вещь пережевать в очередной раз. Но искорки - то, за что книги любят, - там не будет никогда. В 80% нашего самиздата, я знаю, - это сгенерировано ИИ. У того, кто не в теме, эти лакированные фразы вызывают глухое раздражение. То есть только человек, которому совсем скучно, прочтет книгу, написанную искусственным интеллектом сказала она

Что касается подчас низкого качества самиздата, в сети крупных книжных магазинов подчеркивают, что в крупные издательства такие материалы вряд ли к ним попадет. За состоянием текстов тщательно следят издатели. В некоторых компаниях требуют и соответствующей чистоты материала прямо в договорах с авторами.