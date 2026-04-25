Мединский: ИИ начнут применять в литературе, хотим мы этого или нет Мединский: использование ИИ в литературе является суровой данностью

Москва25 апр Вести.Использование искусственного интеллекта (ИИ) в литературе - это суровая данность, с которой предстоит жить людям, заявил помощник президента России, глава Союза писателей России Владимир Мединский в интервью РИА Новости.

Мединский посоветовал постепенно привыкать к новой реальности и постараться выстроить отношения с ИИ.

К сожалению, искусственный интеллект используют в литературе вне зависимости от того, что мы думаем о его возможностях и целесообразности. Это суровая данность, с которой нам надо как-то жить и пытаться выстроить отношения приводит РИА Новости слова Мединского

Между тем кандидатов в члены Союза писателей России проверят на использование ИИ, но сначала нужно придумать, как это сделать, пояснил Мединский.

Глава партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что России необходимы как суверенные, так и доверенные решения в области ИИ, чтобы избежать проблем с ним.