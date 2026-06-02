Москва2 июн Вести.Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что обучение за счет бюджетных средств должно сопровождаться обязательным трудоустройством выпускников.

Он уточнил, что в том случае, если платит предприятие, то оно должно стать будущим работодателем выпускника.

Должна быть модель планово-капиталистическая. За образование обязательно кто-то должен платить. Если это государство, то обязательно распределение и заключение трудового контракта. Отучился на врача за госсчет - будь добр отработать в районной больнице передает слова Мединского издание "Эксперт"

Он добавил, что в настоящее время будущее трудоустройство выпускников не заложено в программу образовательных учреждений, а "вопрос, нужен ли этот специалист рынку, в принципе мало кого волнует".

