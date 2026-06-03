Гореславский: почти все уже могут определить, был ли контент создан с помощью ИИ

Гореславский заявил, что большинство пользователей отличают созданный ИИ контент Гореславский: почти все уже могут определить, был ли контент создан с помощью ИИ

Москва3 июн Вести.На сегодняшний день почти все пользователи интернета, от детей до пенсионеров, могут определить, был ли контент создан при помощи ИИ. Таким мнением с ИС "Вести" поделился генеральный директор АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский во время выступления на ПМЭФ.

Он добавил, что даже люди старше 80 лет отличают "творчество" нейросетей.

При помощи искусственного интеллекта интернет наполовину заполонен этим видео с ИИ, которое все посмотрели и, как мне кажется, уже смотреть перестали. И самый важный вывод из этого заключается в том, что уже от мала до велика и дети, и пенсионеры научились, получили прививку с искусственным интеллектом и говорят тебе: "о, я не верю, такое произойти не могло, в этом ролике явно есть ИИ". Когда об этом говорят уже пенсионеры сильно за 80, то мне кажется, что это хорошая "прививка" общества от доверия безграничного к искусственному интеллекту заявил Гореславский

Ранее сообщалось, что в профиль "Искусственный интеллект" будет изучаться в российских школах с первого сентября. Уроки планируется проводить в рамках углубленного курса информатики.