Гореславский рассказал о значении темы премии интернет-контента в этом году Гореславский рассказал, что означает тема премии интернет-контента в этом году

Москва24 апр Вести.Генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский рассказал, что означает главная тема V Национальной премии интернет-контента в этом году – "Поколение ИРИ". Об этом он сообщил ИС "Вести" на подведении итогов отборочного этапа.

Поколение ИРИ – это люди, которые за пять лет сделали карьеру. Это те, кто приходил пять лет назад с какими-то небольшими, я бы даже сказал шутками в интернете. Например, создатели ролика "Кибердеревня", которые на первой премии, в первой же номинации получили приз просто за прикольный смешной хулиганский ролик. За два года они превратились в серьезную империю – это уже два сезона сериала, это претензия на целую кибервселенную. … Сегодня праздник этих людей, … которые за пять лет смогли превратиться в законодателей моды в этой сфере рассказал Алексей Гореславский

75 финалистов премии объявили в 15 номинациях. Победители станут известны 28 мая.

Всего за пять лет существования премии на нее поступило около 2700 заявок. Лауреатами стали сотни человек.