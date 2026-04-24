Москва24 апр Вести.В экспертном совете Института развития интернета обращают внимание на контент, который заставляет задуматься или подсказывает, как правильно поступать с помощью средств драматургии и персонажей. О принципах выбора победителей Национальной премии интернет-контента ИС "Вести" рассказал председатель экспертного совета ИРИ, продюсер по документальному контенту платформы Okko Владимир Тодоров.

Он добавил, что жюри также обращает внимание на художественную ценность материалов.

Для нас это история про тот контент, которые заставляет задуматься, либо подсказывает, как правильно, именно по средствам драматургии, персонажей, героев. Либо, который раскрывает важные темы: исторические, культурные, социальные. Но вместе с тем художественная ценность тоже играет роль. Мы смотрим на то, как вообще фильм, сериал, документальные проект, да даже там VK-клип снят и сделан , насколько это сделано с душой сообщил Владимир Тодоров

Ранее генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский рассказал, что означает главная тема V Национальной премии интернет-контента в этом году – "Поколение ИРИ".