Швыдкой: гонка за скоростью в медиа несет с собой и риски Швыдкой: не стоит доводить информационный поток до безумной скорости

Москва8 июн Вести.Гонка за скоростью в информационном потоке приводит к тому, что аудитория не успевает понимать, о чем ей вещают. Об этом для ИС "Вести" в кулуарах церемонии награждения премии ТЭФИ-2026 заявил президент Академии российского телевидения (АРТ), специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Одна из очень важных тем – это пределы скорости. Те, кто стараются доводить информационный поток до какой-то безумной скорости, - а это часто происходит в социальных сетях, в телевидении меньше, - проигрывают. Потому что зритель скользит по информационному потоку, мы перестаем различать, что нам рассказывают, мы перестаем понимать, о чем рассказывают пояснил он

Отдельно Швыдкой отметил работу российских тележурналистов.

Умное и серьезное телевидение на канале "Россия-1", канале "Культура". Оно удивительным образом сочетает скоростную необходимость сегодняшней жизни с тем, что оно умеет, - остановиться на деталях, сделать акцент, заставить зрителя прислушаться к тому, что говорят. Это очень тонкий профессионализм, но команда под руководством Олега Добродеева делает это очень хорошо добавил он

ТЭФИ - российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств. Церемония награждения победителей ТЭФИ в этом году проходит в два дня - 8 и 9 июня. Всего премия вручается в 52 номинациях.