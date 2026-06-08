Журналист Златопольская заявила о любви к премии ТЭФИ Журналист Златопольская: я отношусь к телевидению как к форме искусства

Москва8 июн Вести.Национальная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ-2026 дает возможность оценить все важное и интересное в медиасреде. Об этом ИС "Вести" заявила журналист, ведущая программы-интервью "Белая студия" на телеканале "Культура" Дарья Златопольская.

Я очень люблю ТЭФИ. Я рада, что эта премия у нас есть, это возможность раз в год нам встретиться и отметить все то важное и интересное, что происходило в индустрии. Хотя я не очень люблю слово "индустрия", я предпочитаю относиться к телевидению как к форме искусства. Каждый из нас старается разговаривать с аудиторией на своем языке: кто-то это делает в информационных программах, кто-то в развлекательных, кто-то в сериалах. Но самое главное, что ТЭФИ существует, и я очень люблю ежегодно эту нашу большую встречу. Это праздник отметила она

Ранее сообщалось, что награды самой престижной телевизионной премии страны -ТЭФИ - получили программы "Вести недели", "60 минут". В номинации "Интервьюер" победителем стал Павел Зарубин с программой "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".